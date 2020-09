El periodista Álamo Pérez Luna se ha ganado uno que otros enemigos por sus controversiales comentarios a través de las redes sociales. Hace poco protagonizó una discusión con el periodista Mijael Garrido Lecca por una publicación en el periódico, donde corrige sus faltas ortográficas y de concordancia en la redacción.

El dichoso tweet

“Señor Álamo, ese tuiter no es mío y detrás del teclado somos todos muy valientes”, dijo Xoana antes de que le diga tres cosas contundentes.

“1- A la que le gustan los mayores es a Brunella (Horna), 2- si me ve recién levantada, no me reconoce y 3- antes de despertarme con usted, prefiero que el capitán garfio me meta el dedo en el c***”, expresó la sensual modelo.

Otros incidentes

Cabe resaltar que el graduado en ciencias de la comunicación posee un historial con varios escándalos relacionados a sus piropos subidos de tonos. Tal es el caso de Shirley Arica, quién lo acuso de hostigarla por tres meses. Un año después de ese incidente, los cibernautas cuestionaron un foto donde el miraba de manera evidente el cuerpo de Stephanie Valenzuela. Hace poco, el periodista fue ampayado dándole otra miradita sospechosa a Milett Figueroa.

