¿Celos? ¡Xoana González se burla del cuerpo de Giannina Luján! [VIDEO]

¡No la perdona! Xoana González no puede olvidar que a su novio Rodrigo Valle lo vincularon sentimentalmente con Giannina Luján. Aunque la fisicoculturista aclaró en 'El valor de la verdad' que no tuvo nada con Rodrigo Valle, la argentina aún la odia.

Como se recuerda, durante su participación en 'El valor de la verdad', Xoana González le tiró uno de sus tacos a su novio, y de paso también le lanzó el otro a Giannina Luján. Ambas se volvieron a cruzar en una competencia de fisicoculturismo, donde participaba Rodrigo Valle, y la argentina no dudó apuntar sus dardos hacia ella.

"No, no me molestó (que me tirara un tacazo). No me presto para la payasada. Yo he venido acá a ver un deporte serio, no a hacer de clown", señaló Giannina Luján a las cámaras de 'Amor, amor, amor'. Mientras tanto, Xoana González hacía gestos como si le fuera a tirar las botas que llevaba puestas.

"Se me corrió, quería hacer las pases pero de pronto se me corrió. Tenía miedo de que le tire otro zapato, una zapatillas, una bota, pero ¿qué cosa? Así le tire lo que sea en la cara, ya más daño no le puedo hacer a esa cara. Pobre mi zapato, se quedaba allí", afirmó Xoana González.

No solo eso, hasta criticó el cuerpo de Giannina Luján. ¿Estará celosa? "A mi particularmente ese cuerpo no me gusta, prefiero tener grasita con curva que tener un cuerpo como que de travesti. Es la verdad", señaló.

Cabe señalar que durante 'El valor de la verdad' de Xoana González, Giannina Luján aclaró que solo tuvo una relación de amistad con Rodrigo Valle. "La única amistad que hemos tenido con Rodrigo ha sido de dieta, comida, competición", explicó Giannina. "Estando con Xoana, ¿por qué voy a estar con otra persona?", agregó Rordrigo. ¡Así fue el encuentro!

