La edad nunca debe ser impedimento para comenzar un nuevo proyecto laboral, más aún si se trata de hacer algo que nos apasiona. Yahaira Jiménez Rojas es ingeniera alimentaria y viajó a México por trabajo; a sus 31 años decidió dejarlo todo para iniciar de cero lo que hoy es su nueva profesión, la que le ha permitido ganar grandes premios y dejar en alto el nombre del Perú. Ella dejó de ser Yahaira para convertirse en Yaha Lima, locutora comercial y actriz de doblaje

Como artista de doblaje descubres tu talento ya adulta, uno podría pensar que uno tiene demasiada edad para empezar un sueño, ¿cómo nace tu vocación?

Yo tenía 31 años y empecé a estudiar doblaje, actuación de voz, locución comercial estando en México, porque pensaba ‘debo aprovechar el tiempo libre’. Trabajaba como ingeniero de lunes a viernes. Pensé, ya que voy a estar viviendo en México me lo voy a tomar un poco más en serio, voy a estudiar algo que es muy fuerte en México, a nivel de voz, de competitividad, de locución comercial.

¿Tenías conocimientos de locución comercial?

Un poquito, porque sabía que en México se hacían muchas animaciones, series. Cuando llegué a la escuela no sabía exactamente qué era locución comercial, pensé que era nada más la locución radial, pero cuando me dijeron es darle voz a los comerciales, dije mira qué interesante. Comencé con la locución comercial, ya después vino el doblaje, y ahí sí tuve que renunciar a mi trabajo fijo para abocarme completamente a eso.

¿Cómo se da ese quiebre?

En el año 2016 empecé a trabajar de manera on line. Empecé a tientas, porque todavía tenía mi trabajo fijo como ingeniero; pero dije, en el 2017 voy a dejar mi trabajo y me voy a entregar por completo a esto. Para esto, en el 2016 ahorre para estar por lo menos un poco protegida, y en el 2017 ya le di el 100% a dedicarme a la voz.

¿Cómo lo tomó tu familia?

Estaba un poco temerosa, me preguntaban si es que tenía dinero, si comía bien, si podía mantenerme sola. Como muchas familias, el hecho de vivir de algo artístico tal vez no es algo completamente sólido o estable.

Yaha Lima se formó como locutora comercial y actriz de doblaje en México. Foto: Joel Alonzo / GEC.

¿Cómo fuiste descubriendo tu talento, que puedes trabajar con tu voz?

Fue bonito, porque yo creo que he conocido más de mi persona… Yaha Lima es un nombre artístico, yo soy Yahaira Jiménez Rojas, he conocido mucho más de Yahaira Jiménez gracias a Yaha Lima… Hace poco, en Nueva York, compré un libro “La alquimia de la voz” y hablaba a cerca de como nuestras emociones, nuestra forma de actuar influye mucho en como nuestra voz se presenta ante diferentes situaciones, momentos, etc. Uno poco a poco va descubriendo, yo descubrí todo este camino con más de 30 años, pero nunca es tarde.

¿En algún momento pensaste en tirar la toalla?

Sí, en los primeros meses; incluso han habido días, cuando me sentía estable, en los que el trabajo no salía bien, te hacen dudar de tu vocación. Pero al final son cosas que pasan. Eso es como un llamado para que siempre seamos constantes. Uno nunca sabe cuándo es que, picando, picando la piedra, se queda a poquito de tal vez lograr ese impulso, esa explosión. Es un llamado a no desfallecer en el intento, a seguir, que en algún momento va a dar fruto lo que estés persiguiendo.

¿Cuántos premios tienes?

En el 2019 gané dos premios en Colombia y el 2021 he ganado un premio Lavat, un premio que se me hacía esquivo; y dos Sovas, que es como el Oscar de la locución comercial.

Yaha Lima ha ganado 5 premios en sus cinco años de trayectoria como locutora comercial y actriz de doblaje, entre ellos dos premios Sovas (izquierda), considerado como el Oscar de la locución comercial; y un premio Lavat (derecha). Fotos: Joel Alonzo / GEC.

¿Cómo la pandemia cambió tu trabajo?

Le di un giro a esto (del doblaje y la locución) para ir por la enseñanza. La pandemia permitió también eso, abrí esa ventanita. Hace tiempo que no voy a un estudio, antes ganabas un casting y te citaban a un estudio y te ponías a grabar. Ahora he grabado para México a distancia, lo bueno que la tecnología se presta para llevar esto a cabo. Una persona que se quiere dedicar a todo esto invierte para tener un ambiente adecuado para hacer sus casting.

¿Qué frase te repites a ti misma?

“Todo va a cobrar sentido”, para el triunfo y para el no triunfo, todo es por algo.