¡Qué lindos! El jurado del programa de imitación "Yo Soy" tiene tres personajes emblemáticos que han permanecido como miembros del jurado temporada tras temporada. Hablamos de nada más y nada menos que a la cantante y actriz Maricarmen Marín, la conductora Katia Palma y el productor Ricardo Morán.

El trío divierte a miles de familias peruanas con grandes bromas y juegos junto a los concursantes que se presentan en el popular programa. En estos momentos, "Yo Soy" se encuentra en la búsqueda de los nuevos participantes, por lo que noche a noche se emiten los casting que ha realizado la producción.

Con el éxito del programa no podíamos dejar pasar la oportunidad de compartir fotografías de la infancia del trío más representativo del segmento.

Maricarmen Marín

La cantante comenzó en "La movida de los sábados". Debutó como cantante como vocalista con el grupo femenino de cumbia "Agua Bella". Años después, inició su carrera musical como solista, publicando su primer álbum 'Me enamoré de ti y qué'. Desde entonces la artista no ha parado y ha tenido roles importantes en la pantalla chica con series y telenovelas, incluso, protagónicos como "Yo no me llamo Natacha".





Katia Palma

La integrante del jurado de "Yo Soy" ha participado como conductora en diversos programas familiares. Recordemos también que tuvo un papel una cómica monjita en "El Santo Convento". En esta temporada Palma ha regresado con una renovada figura, fruto de una dedicada rutina de ejercicios.





Ricardo Morán

El recordado miembro de "Mad Science" es productor, guionista, director de teatro, y televisión. Ha sido el responsable de exitosos formatos como "El último Pasajero", "La voz Perú", "La voz kids", "Rojo fama contra fama" y muchos otros más. También es un ferviente luchador por los derechos de la comunidad LGTBI.

¡Tienes que ver esto! ¡Lindos! Así lucían de niños las estrellas de AFHS [FOTOS]