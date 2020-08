¿Cómo afrontar una etapa de duelo cuando se pierde a un bebé?

Ojo en familia. Lorena Pastor, psicóloga y psicoterapeuta de Psicotrec, estuvo en el programa y brindó información sobre el delicado tema del fallecimiento de un bebé y aseguró que es posible superar el profundo dolor que se puede llegar a sentir.

"Ante la pérdida de un bebé hay que tener en cuenta varios puntos: en primer lugar, no culparse. La madre suele culparse mucho, suelen asumir que pudieron haber hecho cosas mejores", aseguró la especialista.

Asimismo, señaló que la familia y los amigos puedes aportar en gran medida. "El apoyo social en esta etapa es crucial, es importante que la gente que acompaña a la persona afectada, no niegue el hecho que ha sucedido y evitar las frases como: "eres joven", "podrás tener otro bebé", "ya no es para tanto". Negar que ello ocurrió no ayuda a atravesar el duelo de forma adecuada. Hay que permitirle sufrir a al persona", expresó Pastor.

Además, agregó que un primer paso es aceptar lo que ha sucedido, ya que ese será el primer paso para superar el triste momento.

MIRA EL VIDEO:

