Cuidado bucal durante los primera años de vida

Ojo en familia. La doctora Karina Koc, cirujano dentista, especializada en Odontopediatría del Centro Dental Always Smile estuvo en el programa y aseguró que el cuidado desde el nacimiento del bebé es importante para tener dientes saludables y evitar las malformaciones. "En los niños, debemos tener mucho cuidado con el uso de los chupones, el biberón, incluso el hábito de la succión digital que a la larga produce problemas".

Asimismo, señaló que se debe evitar en la medida de los posible el uso de chupones y tener una adecuada higiene bucal para que los dientes no se deterioren. "La pérdida de un diente de leche puede ocasionar que cuando el diente permanente quiera salir no tenga un espacio adecuado porque el diente de leche no le guardó espacio."

Finalmente, la médico recomendó usar cepillos de cerdas suaves para no dañarlo. "Podemos usar pasta dental desde los primeros días, pero en una dosis muy pequeña que se indica de acuerdo cómo vemos al bebé. Es necesario visitar a un odontopediatra ni bien al bebé le brote el primer diente."

