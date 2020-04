Hoy 22 de abril es ‘el Día de la Tierra, una fecha importante para tomar consciencia sobre el cuidado de nuestro planeta y homenajearle. Es por ello, que para que conozcas de todas las maravillas que posee la Tierra, te dejamos ocho documentales y películas de Netflix que puedes ver en esta fecha.

1. Nuestro Planeta: Esta serie de ocho episodios combina tecnología y fotografía impactantes con imágenes del estado actual de la naturaleza y de los animales que la habitan. Este proyecto titánico de cuatro años llevó a un equipo de más de 600 personas a cincuenta países y todos los continentes durante más de 3.500 días de rodaje. La serie se enfoca en la gran diversidad de hábitats de nuestro planeta, desde los paisajes del Ártico y las profundidades oceánicas hasta África y las selvas de América del Sur.

2. You vs Wild: “You vs. Wild” es una serie interactiva de supervivencia en la que acompañamos al aventurero Bear Grylls por distintos rincones remotos del mundo y donde, gracias a la función clave de guiar la historia con opciones dentro de cada episodio, el usuario puede decidir qué ocurrirá a continuación.

3. El niño que domó el viento: Contra todos los pronósticos, un chico de Malawi de trece años inventa un método para salvar a su familia y a su aldea del hambre. Basada en la historia real de William Kamkwamba, un muchacho que fabricó un molino con chatarra.

4. Pacificum, el retorno al océano: Por cielo, mar y tierra, cuatro científicos exploran la majestuosa costa de Perú en toda su grandeza y desde su perspectiva íntima.

5. Tales by Light: Siga a renombrados fotógrafos mientras exploran lugares lejanos, captando imágenes extraordinarias que presentan la naturaleza y la cultura bajo una nueva luz.

6. El faro de las orcas: Una madre viaja a la Patagonia con la esperanza de que un guardafauna y una manada de orcas salvajes puedan ayudar a su hijo autista a establecer una conexión emocional.

7. Hacia el infierno: El documentalista Werner Herzog y el vulcanólogo Clive Oppenheimer se embarcan en un viaje por el mundo y exploran algunos de los más míticos volcanes en lugares como Corea del Norte, Etiopía, Islandia y el archipiélago de Vanuatu. En su búsqueda, entrevistan tanto a científicos como a pobladores locales, siempre con el objetivo de entender la compleja y arraigada relación entre el hombre y una de las mayores maravillas de la naturaleza.

8. Bailando con los pájaros: Desde lo profundo de las selvas tropicales, esta producción muestra las costumbres rara vez vistas de las aves del paraíso, que despliegan técnicas de seducción espectaculares para encontrar pareja. Este documental retrata la naturaleza en todo su esplendor.

