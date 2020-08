El clima laboral como eje importante para el éxito empresarial

Ojo en familia. El trabajo es una actividad que requiere de concentración, capacidades, entre otras habilidades, sin embargo, un determinado ambiente laboral también puede influenciar en los resultados que tenga una persona, tal como lo señala Jorge Romero, coach ontológico, especialista en desarrollo personal y fundador de AILU FROM INSIDE: "el jefe y los colaboradores deben tener metas que sean importantes para la empresa y así poder tener un clima de compromiso y apasionamiento por las labores que hace cada uno".

Asimismo, Romero agregó que "si nosotros tenemos un buen clima laboral, la empresa va a surgir más. Si yo no me preocupo por desarrollar las habilidades blandas de mis trabajadores, esa empresa no se va a desarrollar."

Por otro lado, una de las fallas más comunes en el ámbito de trabajo es que existe una carencia de comportamiento adecuado entre los llamados líderes de una empresa como "falta de comunicación, falta de asertividad, las personas no sabes relacionarse o cómo entablar una comunicación".

