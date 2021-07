Luego de que Yahaira Plasencia desmintiera públicamente a Magaly Medina al aclarar que no fue malcriada con Jorge Benavides, la salsera le habría mandado una fuerte indirecta a través de sus redes sociales.

Mediante sus historias de Instagram, la intérprete de “Dime” compartió una reflexión bastante curiosa: “Entre mujeres y entre seres humanos en general debemos apoyarnos más, repartir amor, motivar, inspirar. ¡NO DESTRUIR, NI MINIMIZAR! Basta de juzgarnos y criticarnos entre nosotros. Nadie sabe lo de nadie. No normalicemos el hate”.

La cantante peruana escribió “Bien dicho”, dando a entender que se encontraba de acuerdo con el poderoso mensaje detrás del texto.

Como se sabe, Yahaira Plasencia y la popular ‘Urraca’ han tenido varios roces en los últimos meses. Sobre esto, la artista mencionó que no sabe la razón detrás por la cual Magaly se la tiene ‘jurada’.

“Siempre habla de mí, y todo el tiempo son cosas negativas, por eso creo que es negocio(…) Que me odien no más, no me importa”, comentó Yahaira en una entrevista con Vanessa Terkes en Radio Panamericana.

