5 Seconds of Summer vuelve al Perú tras su última presentación en el 2017. La banda australiana llegará a Lima el próximo 01 agosto para ofrecer un único concierto como parte de su nueva gira “THE 5SOS SHOW”, donde presentarán sus grandes éxitos y los nuevos temas que se han posicionado en las diversas plataformas.

Confirmando su presencia en el Perú como parte de su recorrido por Sudamérica, la banda de pop rock brindará un esperado show en la Explanada Sur del Estadio Monumental desde las 7 de la noche donde cantarán y complacerán a sus fans peruanos con sus grandes éxitos.

Las entradas para su presentación en Perú estarán en preventa el 26 y 27 de abril en Teleticket, con el 15%, con cualquier método de pago. Y a partir del 28 de abril será la venta general de entradas con un 10% de descuento, de igual manera con cualquier medio de pago.

Como sabemos en septiembre del 2017, 5 Seconds of Summer inició un tour de «verano» por Asia y Sudamérica, incluyendo países como Argentina, Brasil, Chile y Perú.

¿Cuál es la trayectoria de esta banda australiana?

5 Seconds of Summer se formó en el 2011 y tiene temas vinculados al pop punk y pop rock. El 5 de febrero de 2014 debutó su primer sencillo «She Looks So Perfect» para iTunes Store. A pesar de estar solo un día en la cima de la tienda británica de iTunes estuvo en el puesto número uno como la cuarta banda australiana en Reino Unido y la primera en 14 años.

Desde el 2014 la exitosa banda ha ganado alrededor de 10 premios, como:

Honores de 4music Video (2014) nominación a “Mejor Avance”

Premios a la música americana (2014) nominación “Artista nuevo del año”

Premios de música de Prensa Alternativa (2015) nominación a mejor fandom

Premios BBC Radio 1 Teen “Mejor grupo internacional” (2016)

Premios APRA Australia (2019) nominación “Premio al logro internacional excepcional”

Premios BMI (2019) nominación “Mejor canción interpretada - Youngblood”

Premios BMI (2020) nominación “Mejor canción interpretada - Quién es su amor”

Premios BMI (2020) nominación “Mejor canción interpretada - Más Fácil”

Premios ASCAP (2020) nominación “Premio de música pop - Sangre joven”

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Son Tentación regresa a la música junto a claveles de la cumbia con “Vagabunda, borracha y loca”

Bruno Ascenzo celebra 10 años de relación con su novio Adrián Bello: “Gracias por querer caminar juntos”

Daniel Lazo explica por que no quiere irse de depa, pese a que debe 30 mil soles: “Estoy cómodo”