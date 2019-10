La exbailarina, Génesis Tapia, compartió recientemente un video suyo donde reflexiona sobre lo que fue la película Joker, la cual se encuentra en cartelera y es una de las cintas más vistas en las salas.

Génesis Tapia colgó el video con su opinión pero lo que jamás imaginó fue recibir un comentario fuera de lugar, el cual no dudó en responder.

“Pon tu foto de cuando eras hombre”, le escribió un usuario, a lo que Génesis Tapia respondió: “tú me pides que ponga una foto. No te negaré que siento mucha curiosidad sobre qué cara tendrá tanta cobardía que se avergüenza tanto de sí mismo que no tiene ni una foto en su perfil”.

Como se recuerda, hace unos meses, Génesis Tapia anunció la separación de su esposo Kike Márquez, con quien se casó y tuvo a su tercera hija.