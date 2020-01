A la salida del Poder Judicial a donde llegó por el caso Nicola Porcella, la periodista Magaly Medina fue consultada sobre la posibilidad del ingreso de Rodrigo González “Peluchín" a ATV.

La “urraca” no evitó la pregunta y respondiendo indicando que no está en sus manos esa decisión, pues solo es una simple trabajadora. “Yo no soy la dueña del canal, sino tomaría este tipo de decisiones, solo soy la empleadita del canal”.

Agregó que le desea lo mejor a Rodrigo González “Peluchín", en especial en su carrera, donde le gustaría que siga vigente.

“Eso no lo decido yo, sino los gerentes del canal, a mí me gustaría que él esté muy bien y desarrolle su carrera. Lo felicito (porque le está yendo bien en Instagram)”, acotó Magaly Medina referente a la nueva faceta de “Peluchín".

Recordemos que Rodrigo González “Peluchín" dejó a mitad de año del 2019 Latina tras el ingreso de Cathy Sáenz.

