El conflicto legal y personal entre Jefferson Farfán y Melissa Klug sigue dando que hablar, pero en esta oportunidad se involucró Mónica Cabrejos, quien tuvo un cruce de palabras con Evelyn Vela, quien salió en defensa de su amiga la chalaca.

Cabrejos le preguntó a la “Reina del Sur” si sabía cuál era el oficio de la expareja de la “Foquita” antes de conocer a Jefferson Farfán.

“Bueno, Melissa te ha mandado a decir algo”, dijo generando la sorpresa de la conductora de “Válgame”. “A mí que no me mande a decir nada, porque cuando el abogado de Farfán quiso reunirse conmigo, acá la producción sabe y tengo el chat donde le dije ‘no señor, gracias. Yo me reúno cara a cara y cámara prendida porque yo no acepto mensajes'”, dijo indignada Cabrejos.

LA HIZO ENOJAR.

No contenta con ello, Mónica le refutó a Vela: “Se lo dije a Forsyth, a Farfán y ahora se lo digo a Melissa: Señora Klug, cuando usted quiera viene, me encuentra y me lo dice a mí directamente”. Inmediatamente, la amiga de la “Blanca de Chucuito” le mandó tremenda indirecta. “Mónica tú sabes mejor que nadie a qué se dedicaba Melissa antes de conocer a Jefferson... a ser ama de casa. ¿No te acuerdas que tú eras muy amiga de Abel Lobatón cuando ella tenía su segundo hijo, cuando ella estaba embarazada?", señaló Evelyn.

“Yo no era amiga de Lobatón. Yo te voy a contar qué era yo de él. Lobatón salió conmigo”, precisó Cabrejos. “Es que (Melissa) no sabe eso, ella sabía porque tenía mensajes de Messenger”, arremetió Evelyn Vela deslizando la posibilidad de una presunta infidelidad de parte de la exvedette con el exfutbolista.

“Si nos ponemos a buscar en el baúl de los pasados, Melissa, tú y yo haríamos varios ‘valores de la verdad’ y se nos caería a varias las caretas de grandes señoras”, finalizó Mónica Cabrejos quien salió furiosa del set de TV y apenas cruzó palabras con la prensa para defenderse. “Yo trabajo, tengo mis recibos en la Sunat, tengo tres trabajos, no soy sinvergüenza".

-¿Le tienes miedo a una demanda?

Pero si yo nunca la he mencionado (a Melissa Klug). Todas las mantenidas son... ¿acaso su nombre es mantenida? Qué se sienta aludida es su problema”, acotó.

“Cuando ser madre es un negociazo. Abusar de tu condición de mujer y de madre avergüenza”, escribió la presentadora de “Al sexto día” en Facebook.

