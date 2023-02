Rodrigo ‘Gato’ Cuba’ y su pareja, Alexandra Venturo, tuvieron a su bebé hace exactamente una semana, pero han decidido ocultar el rostro de la niña en sus primeros días de vida. Sin embargo, la empresaria adelantó a quién se parece la recién nacida.

“Yo te he dicho que se parece a ti”, dijo Rodrigo Cuba a su pareja en un video publicado en Instagram Stories. Por su parte, Ale Venturo contó que en sus fotos de bebé se ve muy parecida a Aissa.

“Yo pensé que se parecía a él, pero en verdad vi fotos mías recién nacida y soy muy parecida, y como yo no soy tan ojona, tampoco, entonces pareciera que por ahí. Pero felizmente que sacó mi cabeza, porque la cabeza de este hombre es una cosa que no pasa por la puerta”, comentó.

“Eres igualita, tiene tu frentecita hermosa”, agregó el ‘Gato’ Cuba. “Bueno, al parecer mis rulos predominaron, se le hace así como unos rulitos”, reveló la amiga de Natalie Vértiz sobre el cabello de la bebé.

De otro lado, Ale Venturo contó que la bebé es muy tranquila: “Ay, es un ángel mi bebé, duerme perfecto, no llora mucho, es bien buenita, se levanta 1 o 2 veces igual. De todas formas estoy mueeerta y también tengo a Aria que a veces se levanta, entonces paro zombie, muchas veces me olvido que me levanté o lo que pasó en la noche”.

