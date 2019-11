El futbolista Abel Lobatón se pronunció luego que su hija Samahara Lobatón despotricó contra su propia madre Melissa Klug.

A través de Instagram, Abel Lobatón compartió una fotografía donde aparece con su hija y escribió una tierna dedicatoria.

“Te amo ¡solo eso voy a decir!", escribió el futbolista en la publicación de Instagram.

Recordemos que, luego de la publicación que Samahara Lobatón hizo en Instagram, Melissa Klug admitió que su hija no vivía en su casa hace varios meses.

Pese a que se informó que la joven de 18 años estaba viviendo con su papá, esta información fue descartada por Karla Tarazona, amiga de Melissa Klug.

“Melissa me está certificando según conversación con el papá de Samahara, que el día de hoy habló con él y ya le dijo que Samahara ya no vive con él. (...) Ella lo que me responde es esto ‘Sí estaban viviendo juntos, hasta que hablé hoy con Abel y ya no viven juntos'", contó Karla Tarazona.