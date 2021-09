¡Sus mejores deseos! Abel Lobatón no fue ajeno a la noticia que remeció la farándula local en los últimos días: la pedida de mano a Melissa Klug por parte de su ahora novio, Jesús Barco.

Y es que el exfutbolista no dudó en expresar su emoción por el próximo matrimonio entre la madre de sus hijas y el volante del Mannucci de Trujillo, deseándole lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

“Siempre le voy a desear lo mejor a Melissa, ella es una gran madre y mujer. Se merece ser feliz con la persona que eligió. Nos llevamos bien como padres, además somos buenos amigos. Eso es lo importante”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el exdeportista también manifestó sus deseos de ser el padrino de la boda entre la chalaca y Jesús Barco. “Claro que sí me gustaría, pero ahora me encuentro muy lejos. Ahora me encuentro en España buscando talentos para el fútbol (...) Los dos hacen una bonita pareja y espero que les vaya súper bien”, finalizó diciendo a El Popular.

