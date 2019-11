Abel Lobatón fue consultado sobre los dimes y diretes entre su hija Samahara Lobatón y Melissa Klug, pero aseguró no conocer los detalles. “Ahorita estoy en una reunión, me han llamado a contar, pero no sé nada del asunto (...) No me han contado mucho, como te digo, estoy en el bautizo, no he podido ver mucho. No sé mucho de lo que ha pasado”, precisó Lobatón en comunicación telefónica con el programa “Válgame”.

Sin embargo, en el programa “Válgame”, Karla Tarazona precisó que - según lo que le contó Melissa Klug - la joven ya no está viviendo con su padre.

“Melissa me está certificando según conversación con el papá de Samahara, que el día de hoy habló con él y ya le dijo que Samahara ya no vive con él. (...) Ella lo que me responde es esto ‘Sí estaban viviendo juntos, hasta que hablé hoy con Abel y ya no viven juntos’”, narró Tarazona.

Hay que precisar que el problema entre Melissa Klug y su hija Samahara Lobatón inició luego de que esta última publicara en su cuenta de Instagram un extenso mensaje criticando la actitud de su madre contra Jefferson Farfán.

“Si mi mamá comenta o ataca al padre de mis hermanos, yo no tengo que recibir ningún tipo de ataque porque yo no comparto lo que ella está haciendo, creo que todo tiene un límite ¡Ya han pasado 4 años de estas cosas y ya es demasiado para nosotros!”, escribió Samahara.