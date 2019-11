Luego de que Samahara Lobatón le diera la espalda a su madre Melissa Klug al defender a Jefferson Farfán y decir que está cansada de los ataques de su progenitora contra el futbolista; su padre, el también futbolista Abel Lobatón, fue consultado al respecto por el programa “Válgame”.

“Válgame” llamó a Abel Lobatón y este no quiso opinar, aduciendo que no sabía mucho del tema. La reportera le preguntó a Abel Lobatón los siguiente: “¿Te contaron que en este mensaje Samahara básicamente le está dando la espalda a su mamá?”.

Abel Lobatón habla tras mensaje de su hija

A esta preguntan, Abel Lobatón no quiso dar su opinión. “Lo que pasa es que yo ahorita estoy en una reunión, me han llamado a contar, pero no se nada del asunto (...) No me han contado mucho, como te digo, estoy en el bautizo, no he podido ver mucho", dijo.

Posteriormente y según Karla Tarazona, Abel Lobatón le habría informado este miércoles a Melissa Klug que estuvo viviendo con su hija Samahara Lobatón, pero que actualmente ya no. Por esto, los conductores se preguntaron dónde esta la jovencita.