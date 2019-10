El exfutbolista Abel Lobatón fue denunciado en el programa Magaly TV La firme por la madre de su hija de 12 años.

La señora reveló que su niña se puso en contacto con el futbolista a través de las redes sociales luego de que viera el ampay con Paula Arias, así como el viaje que hizo con su novia al norte del Perú, precisamente al balneario de Máncora, en Piura.

La menor le reclamó al futbolista para que le pase su pensión y este no tuvo mejor idea que bloquearla de su teléfono, pero antes se animó a pedirle a su hija que lo respete aclarándole que él es su padre.

Hija: “Papá necesito que me des plata para mis cosas”

Abel Lobatón: “Queeee”

Hija: Sí

Abel Lobatón: No entiendo, qué plata

Hija: Pa yo tengo cosas del colegio y mi mamá no va a estar dando todo el tiempo y no me vengas a decir que no tienes porque te has ido de viaje y yo te he visto. Me la vas a dar ¿sí o no?

Abel Lobatón: Mira M., no te equivoques la verdad conmigo primero me hablas con respeto porque soy tu papá, así que ubícate ¿ok? Después, cuando aprendas a hablar con respeto, me escribes. Buenas tardes.

Hija: Uy ahora si eres mi papá