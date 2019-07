Abencia Meza celebra declaración de nulidad: "no tengo por qué pedir perdón"│VIDEO

A dos meses de la declaración de nulidad de la sentencia de Abencia Meza por parte del Tribunal Constitucional, la 'reina de las parranditas' agradeció la decisión pero pidió salir en libertad lo más pronto posible.

En una carta publicada por Día D, Abencia Meza aseguró sentirse aliviada tras el fallo del Tribunal Constitucional, pero lamentó seguir presa: "Gracias a dios por darme una luz en mi vida. He dicho y diré que soy inocente de lo que se me acusaba. Han pasado 9 años y por fin el Tribunal Constitucional dio el fallo. Los magistrados analizaron y encontraron lo injusta que fue mi condena. Me alivió, pero aún sigo en una angustia, hoy sigo presa".

En ese sentido, Abencia Meza pidió que las autoridades hagan efectivo el fallo del TC: "Ya han pasado 2 meses y aún no se pronuncian. Para mí 2 meses son como dos años, imagínense 9 años, es una eternidad".

Una vez más, la 'reina de las parranditas' insistió en que fue condenada por discriminación a su opción sexual.

"Señores jueces, piensen que soy su hija o tal vez su madre que sufre el día a día detrás de estas frías paredes clamando justicia, gritando mi inocencia. Sé que el eco de mi ser se hará escuchar y ustedes entenderán que es injusto condenar a un inocente solo por la presión mediática o tal vez por la homofobia. No es pecado ser homosexual", escribió Abencia Meza.

Asimismo, la cantante aseguró que no pedirá perdón porque no cometió tal crimen contra su expareja Alicia Delgado: "No tengo por qué pedir perdón a nadie de algo que nunca hice".