A pocos días de la ansiada libertad. Mañana, la Primera Sala Suprema Penal Transitoria, del Poder Judicial, decidirá si deja o no en libertad a la cantante Abencia Meza, acusada por conspiración en el crimen de la cantante vernacular Alicia Delgado, el 24 de junio del 2009.

La “Reina de las Parranditas”, que lleva recluida más de 10 años en el centro penitenciario Santa Mónica, señaló que espera que la justicia resuelva a su favor, pues ella no mató a nadie.

“Yo nunca tuve miedo, porque no tuve nada que ver con la muerte de Alicia”, contó hace unos días a diario OJO.

“Pero si me preguntas cómo me siento, estoy emocionalmente bien. Tengo el amor de los que me aman; eso me da fortaleza”.

Luego de cumplir 10 años tras las rejas, Abencia Meza prefiere ver la prisión como un retiro donde encontró el equilibrio que le hacía falta a su vida.

“A mí jamás me ha acabado la prisión. De lo que sí tuve miedo es del olvido... Dios y mi familia siempre están conmigo. Volveré a los escenarios y seguiré siendo la ‘Reina de las Parranditas’”, dice Abencia Meza.