A pocos días de que la Primera Sala Suprema Penal Transitoria decida si deja o no en libertad a Abencia Meza, ella asegura que estos diez años estando recluida en el penal de Santa Mónica le cambiaron la vida completamente.

Con el apoyo de su familia y el amor, al que nunca le dio la espalda, "La Reina de las Parranditas" es otra; es más, se confiesa enamorada.

Cambio

Atrás quedó la mujer que vestía casacas de cuero y se imponía con mirada y carácter fuerte ante los demás. Hoy, con muchos kilos menos, el cabello largo, rizado y bien pintado, una sonrisa contagiante y vistiendo prendas a la moda, dice que los primeros años de su encierro la llenaron de mucha frustración e impotencia.

“No entendía por qué estaba acá. Me he desesperado y poco a poco empecé a entender qué acciones, de alguna manera, me llevaron a esto”, explica la cantante.

A lo largo del encierro, de haber pasado de un pabellón a otro, dice que ahora, en el pabellón 2A, donde está recluida actualmente, ha conocido a personas que le han hecho entender lo que es la felicidad. “Tengo a mi madre, a mis hijos, a mis nietas que son mi adoración. Acá conocí el valor de la verdadera amistad”, afirma.

Ahora, con el corazón ocupado entre el amor y muchos proyectos para su futuro, dice que sus mañanas son deportivas los siete días de la semana. “Juego basketball y por eso me mantengo en forma”, cuenta coquetamente.

“Yo soy inocente”

Luego de varios minutos de hablar de su vida y proyectos, la pregunta sobre la razón de su encierro era inevitable. Se debía hablar del crimen de la cantante Alicia Delgado, ocurrido el 24 de junio de 2009 y por el cual fue acusada como instigadora. Sin dudarlo, dijo: “Yo nunca tuve miedo, porque no tuve nada que ver con la muerte de Alicia”.

Conforme van pasando los días, sus ansias por la espera de la decisión de la Corte Suprema la hacen dormir menos cada noche. “Pero si me preguntas cómo me siento, estoy emocionalmente bien. Tengo el amor de los que me aman; eso me da fortaleza”.

Luego de cumplir 10 años tras las rejas, Abencia Meza prefiere ver la prisión como un retiro donde encontró el equilibrio que le hacía falta a su vida.

“A mí jamás me ha acabado la prisión. De lo que sí tuve miedo es del olvido... Dios y mi familia siempre están conmigo. Volveré a los escenarios y seguiré siendo la ‘Reina de las Parranditas’”, dice Abencia Meza.

Dato

10 años presa lleva Abencia, quien pasa sus horas en el taller de cueros del INPE, donde elabora carteras, billeteras, etc.