La abogada de Gianella Ydoña mostró la conversación que tuvo con la ‘Protagonista’ el fin de semana y donde ella le dice que ya no quiere denunciar a su aún esposo Josimar.

Gianella Ydoña le escribió a la letrada el siguiente mensaje: “Doctora buenas noches, quería pedirle de favor que ya no proceda con nada, ya no quiero demandar ni denunciar nada porque he conseguido un buen trato con Josimar hemos conversado hoy! Y estamos bien no queremos ya más problemas ni nada, espero me comprenda y guarde discreción sobre todo lo contado porque todo lo hago por mi bebé y por un mejor bienestar de todos”.