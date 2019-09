La abogada de Gianella Ydoña, Claudia Zumaeta, sorprendió a todos al revelar que su patrocinada desistió con la demanda por violencia física que le iba a entablar al salsero Josimar.

Sin embargo, el tenso momento entre estos personajes no quedó ahí pues la abogada reveló que el propio Josimar la ha demandado ante el Colegio de Abogados.

Josimar y Gianella Ydoña cuando todo era felicidad

¿El motivo? La abogada señaló que Josimar la demanda por violar el secreto profesional.

Claudia Zumaeta, quien lidera el "Movimiento Pacto Jurídico en defensa de las mujeres maltratadas", confía en que el gremio del Colegio de Abogados archivará la denuncia del salsero en su contra.

“Considero que (Josimar) no tiene una buena defensa legal, le recomendaría que opte por una mejor defensa legal porque considero que esa denuncia está llena de infundios y no tiene asidero legal. Yo considero y estoy convencida por lo profesional que soy y por la buena fe en la que siempre he actuado, que no tiene asidero y que el Gremio del Colegio de Abogados va a archivar esa denuncia”, dijo.