Abogada de Vanessa Terkes afirma que George Forsyth "nunca va a reconocer" violencia familiar

La abogada de Vanessa Terkes, Clementina Carrasco, respondió a las declaraciones que realizó George Forsyth sobre el proceso judicial que enfrenta.

Según dijo Clementina Carrasco al diario Trome, todos los hombres denunciados por estos delitos no "reconocen" haberlo cometido.

“Todos los denunciados por violencia familiar, en cualquiera de las modalidades, dicen lo mismo, nunca van a reconocer. Es igual a todas aquellas personas que incurren en un delito y dicen ser inocentes. Solo los operadores de justicia tendrán que resolver”, señaló la defensa legal de Vanessa Terkes.

En ese sentido, Clementina Carrasco afirmó que todavía espera los resultados de la pericia psicológica a la que Vanessa Terkes fue sometida para probar el daño psicológico.

"Estamos esperando los resultados de las pruebas psicológicas de la señora Vanessa Terkes y, según eso, se verá si se deriva a la Fiscalía Penal", explicó la abogada.



Recordemos que, en entrevista con RPP, George Forsyth señaló que es "muy improbable" que la denuncia de su todavía esposa proceda.

"Igual me estoy presentando como cualquier ciudadano y como corresponde, porque vuelvo a decirlo, no puede haber impunidad para nadie. Yo he ido (al juzgado) y he hecho mis declaraciones, como corresponde y será la justicia quien dictamine (si soy culpable o no)", indicó el burgomaestre.