Abogada de Vanessa Terkes le responde a Gigi Mitre, quien rechazó sus declaraciones | VIDEO

La abogada de Vanessa Terkes, Clementina Carrasco, le respondió a Gigi Mitre, quien rechazó la forma en que dio sus declaraciones la letrada, luego de que la actriz demandara a violencia psicológica a George Forsyth.

"Si va a salir una abogada a decir, que diga toda la verdad, no que le ponga 'sal y pimienta', porque está hablando de la dignidad y de la imagen de un tipo que, de repente es todo lo que quieran, porque a mí no me consta, pero hay que saber qué hablar y qué decir. Estoy histérica", dijo Gigi Mitre frente a cámaras.

Tras estas declaraciones, Clementina Carrasco minimizó las declaraciones de Gigi Mitre, indicando que el caso solo será resulto por la justicia.

"Ya me enviaron los comentarios de su conductora, soy muy respetuosa con la libertad de expresión y prensa, este tema está judicializado y es la justicia la que resolverá. La justicia no resuelve sobre opiniones periodísticas ni de conductores de televisión", le escribió la abogada a la producción de "Válgame Dios".

Incluso dejó entrever que hay sectores de la prensa que inclinan la balanza a favor de George Forsyth. "Me tiene sin cuidado las opiniones de algún sector de la prensa, soy una profesional y las cosas se toman como de quien viene, en el medio periodístico siempre habrá aprovechamiento para tratar de inclinar la balanza por cuestiones de amistad o enemistad".

"Felizmente son nuestros operadores de justicia, nuestros jueces, fiscales y en este caso nuestro profesionales del Equipo Multidisciplinario quienes determinen la veracidad de los hechos, no quienes conducen programas", añadió la abogada de Vanessa Terkes.