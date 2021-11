En pocos días Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba intentarán conciliar la tenencia y alimentos de su hija tras su polémica separación por una presunta infidelidad; sin embargo, se conoció que ambos tienen propuestas completamente diferentes y la actriz teme que le “quiten” a su hija.

Durante el programa “Magaly TV la firme”, el abogado Jorge Petrozzi analizó las propuestas de conciliación de ambas partes y explicó que “cuando hay una tenencia compartida ya no se puede hablar de régimen de visitas porque hay tenencia, el régimen de visitas es únicamente para aquel padre o madre que no ejerce ni la patria potestad ni la tenencia”.

Asimismo, sobre el miedo de Melissa Paredes de le “arrebaten” a su hija, el abogado aclaró que esto no pasará: “La ley no establece que le vayan a quitar a su hija por la situación en la que nos encontramos analizando. Ningún juez le va a quitar a su hija”.

“Lo máximo que le va a poder pasar a ella es la pérdida del ejercicio de la patria potestad, que eso no implica que le quiten a su hija, y lamentablemente ese es otro error muy común que en la sociedad pulule en el sentido de que ‘me quitan a mi hijo’, ‘me quitan a mi hija’, ningún juez es loco ni tonto para apartar completamente a un menor de su padre o de su madre, salvo causas extremas que la ley establece pero que evidentemente no se presentan en el caso que nos ocupa”.

Pese a ello, el abogado ve poco probable que esto ocurra; en ese sentido, se podría dar una tenencia a favor de uno de los padres: “Me aparece que es poco probable porque lo peor que le podría pasar a ella o a él es que el juez establezca una tenencia a favor de uno de los dos, pero evidentemente con un régimen de visitas (...) de ahí a que a alguien le quiten el hijo, me parece que no es razonable decir”.

El abogado Petrozzi explicó que Melissa Paredes no tendría cómo probar que le quieren quitar a su hija: “Si la señora aduce que le quieren quitar a su hijo, no sé cómo podría probarlo cuando la que se ha ido del hogar llevándose a la niña es ella, no él. Entonces esa postura como que no tiene mucho sustento probatorio”.

VIDEO RECOMENDADO

Diana Sánchez ofrece detalle de estado de salud de su novio

Asegura que ya inició quimioterapia.

TE PUEDE INTERESAR