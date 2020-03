¡No se calló nada! El abuelo de Angie Jibaja, el señor Fidel Liza, salió frente a las cámaras de “Válgame” para pronunciarse respecto a la tenencia de sus bisnietos, quienes ahora viven con su padre, el cantante Jean Paul Santa María.

Y es que recordemos que hace unos días se dio a conocer públicamente, que tras varios meses de juicio, le tenencia de los menores hijos de la ‘Chica de los tatuajes’ sería para el padre de los mismos.

Por su parte, Fidel Liza recordó los complicados momentos por los que tuvieron que pasar para que el cantante reconozca legalmente a sus hijos.

“No reconoció a sus hijos, no los firmó, inventó una mentira de que no eran de él. Fuimos obligados a sacar un ADN, se le obligó a firmar judicialmente a los bebes, no le nació. Entonces, a esa persona que lo obligaron a ser padre, le dan la tenencia de los hijos. Para mi es algo imposible, no sé qué pasa con la justicia del Perú”, manifestó totalmente indignado.

Del mismo modo, el abuelo de la modelo no confía en la crianza que le pueda dar el integrante de Orquesta Candela a sus pequeños bisnietos.

“Qué valor puede tener para criar a sus hijos. Quitarle el hijo a una madre, que trae como consecuencia una depresión que puede llevar hasta la muerte, y darle la tenencia a un hombre que negó a sus hijos públicamente y humilló a la madre de sus hijos, es inaudito”, confirmó.

Finalmente, Fidel Liza quiso dejarle este contundente mensaje al cumbiambero.

“Gallina que come huevos, aunque le quemen el pico. Él una vez falló y hombre que falla, falla toda la vida”, concluyó.

Abuelo de Angie Jibaja - Ojo

