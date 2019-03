Juan Soler envía fuerte mensaje: "Porquería de sociedad, asco de seres humanos" (VIDEO)

El actor argentino, reconocido por su participación en telenovelas mexicanas, Juan Soler, envió un fuerte mensaje tras la muerte de Franco Macri, padre del presidente de Argentina, Mauricio Macri.

Juan Soler rechazó que las personas en las redes aprovechen esta situación para atacarlo con insultos. Por ello se grabó en un video y lanzó su mensaje.

"Me puse a leer mensajes y ya saben que murió el papá del presidente de la República Argentina, el señor Franco Macri, pero no quiero hablar de eso, quiero hablar sobre la porquería de seres humanos que se volcaron en las redes a insultar al presidente aprovechándose de la noticia de la muerte de su papá".

"PORQUERÍA"

El actor Juan Soler arremetió contra la sociedad que no puede tener compasión por otra persona que ha perdido un ser querido.

"¿Señores, no respetan la muerte? Entonces no merecen la vida y la vida que se merecen es una vida de porquería, una vida llena de basura como son ustedes, una vida que los haga sufrir porque si ustedes no son capaces de dar un poco de alivio a un corazón herido por la pérdida de un ser querido, entonces no se merecen vivir dignamente".

"Porquería de sociedad, asco de seres humanos. Señor presidente, mi más sentido pésame", añadió el presidente.

