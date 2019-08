Actriz mexicana comparte antiguo video cantando como Shakira | VIDEO

La actriz mexicana, Ana Brenda Contreras, sorprendió a sus seguidores publicando un video de cuando tenía 14 años y cantaba uno de los temas de la cantante colombiana, Shakira.

La hoy actriz con 32 años de edad, dejó encantado a sus seguidores en Instagram al oírla cantar el tema "Antología", una de lanciones antiguas dela colombiana.

Junto a la publicación de este video, la actriz de la recordada novela "Corazón indomable", reconoció que su carrera profesional no ha sido nada fácil.

“Amo su inocencia #17años ¡Sí!, pero de carrera. ¡Por que aquí tenía 14 añitos! Se dicen fácil, pero es mucho sacrifico y disciplina. No terminaría de agradecer a todas las personas que me vieron cuando ni yo me veía y creyeron en mi. También no quiero que se me sientan. Ustedes saben quiénes son”, escribió la actriz mexicana.

Aunque hoy está dedicada 100% a la actuación, sus inicios fueron en la música. Ana Brenda Contreras formó parte del grupo 'T’detila’ cuando tenía 17 años de edad.