Actriz Yolanda Andrade confirma que se casó con una mujer "muy famosa"│VIDEO

La actriz mexicana Yolanda Andrade confirmó que años atrás se casó con una mujer "muy famosa".

Al ser consultada por el programa 'Hoy', Yolanda Andrade admitió que se casó muy enamorada en los Países Bajos. Pese a que afirmó que su ex esposa es una figura pública en México, la actriz no quiso confirmar quién es.

"Fue un momento muy 'padre' que viví con una persona y nos casamos simbólicamente. Pero no puedo decir quién es esa persona. Yo no puedo hablar de ella porque ella es una figura pública y es muy famosa", señaló Yolanda Andrade a 'Hoy'.

La actriz aseguró que dirá el nombre de su expareja solo si ella la autoriza: "Me casé en Ámsterdam, me casé con una mujer maravillosa, fue un momento simbólico muy bonito, estábamos las dos en una etapa muy enamoradas. Si ella me autoriza decirlo, pues algún día".

Tras estas declaraciones, los medios mexicanos especulan que Yolanda Andrade se casó con la actriz Verónica Castro.

Esta versión salió por una entrevista que su exnovia y compañera de conducción en 'Mojoe', Montserrat Oliver, le realizó hace pocas semanas.