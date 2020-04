Muchos peruanos están pasando dificultados por el Estado de Emergencia decretado para luchar contra la pandemia del coronavirus. Por esta razón, una usuaria criticó duramente a Lesly Castillo, quien publicó un video mostrando algunas cosas de su pequeña hija.

Sin embargo, las críticas no solo fueron contra la modelo, sino también contra la bebé y hasta le pidieron que done dinero para los más necesitados.

A raíz de este comentario, Lesly Castillo explotó y aclaró que sí ayudaba económicamente a algunas personas, pero que lo hacía “de corazón y no porque me obligan”.

“Ayudo a 4 familias y no ando diciéndolo pero hay personas que quieren que yo haga público. Si hago algo lo hago de corazón, no tengo que andar poniendo en mis historias y aún así pondría, la gente igual hablaría mal; quien entiende a esta gente así que fíjense en sus vidas. No necesito gente con mala vibra sean felices y donen también ustedes ya que exigen”, escribió en sus historias de Instagram.

La modelo no se explicaba cómo algunos podían criticarla por un simple video: “Piensan que enseño la ropita de Charlotte, el cuarto de mi bebé, es lujo? Es ser presumida? Cómo pueden pensar así, qué tiene que ver una recomendación un video que con tanto amor les dedico, les doy parte de mi intimidad. Las malas intenciones de esta gente pensando que no debería bajar video por toda la pobreza que hay, solo trato de entretener y es solo una bebé, imagínense si enseño mi casa. Por eso de ahora en adelante prefiero no enseñar nada”.

Asimismo, Lesly Castillo expresó su enojo por los comentarios que realizaron contra su bebé: “Lo peor es que se meten con una bebé inocente, que se metan conmigo que me insulten a mí pero a una criatura tan pequeñita. Tanto es la envidia, el odio”.

“Siempre existirá gente mala, gente que envidia tu vida, cualquier persona con o sin plata podemos ser felices, el dinero no compra la felicidad de la familia”, agregó





