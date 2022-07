Este miércoles 20 de julio de 2022, Mario Irivarren se pronunció luego de la difusión de unas imágenes que indicarían que se negó a tomarse fotos con los asistentes de un circo.

“Habían muchos niños esperándolo para tomarse foto en el break de la función y él se hacía el loco”, señaló la persona que grabó el video al portal Instarándula. “Después de un ratazo se paró para foto, pero andaba con su teléfono en la oreja”, acotó.

Esta acusación no fue bien recibida por Mario Irivarren, quien dio una contundente respuesta a la persona que lo grabó: “A veces me sorprende lo mala onda que pueden ser algunas personas, como la señorita que grabó este video, y que luego envió a todos los medios para hacerme quedar mal”.

El exintegrante de EEG explicó que se estaba muy ocupado cuando lo grabaron: “En ese momento me encontraba pidiendo unas pastillas para mi mamá, que me llamó diciéndome que se sentía mal, así que estaba intentando conseguir las pastillas a través de la web de Inkafarma, que por la hora ya no atendía pedidos inmediatos y luego con Rappi”.

No obstante, tras comprar las pastillas, Mario Irivarren asegura que procedió a tomarse fotos con la gente: “Terminé esa gestión y me tomé fotos con todas las personas que me pidieron, pero juuuuusto eso no vio ni grabó, qué conveniente...”.

En ese sentido, Mario Irivarren envió una contundente respuesta a la persona que lo acusó: “Señorita del video, con todo cariño, viva su vida alegre, de manera positiva, quiera a los suyos, valore las cosas buenas que le tocan y no ande por ahí buscando hacerle daño a los demás que eso nada bueno le trae. Bendiciones para usted!”.

Foto: Instagram @marioirivarren

