Acusan al "Loco" Vargas de demorar en pagar más de 7 mil soles a cevichería del "Mero Loco" (VIDEO)

La administradora de la cevichería del "Mero Loco" reveló que Juan Manuel Vargas demoró cerca de 6 meses en pagar una deuda de 7600 soles por consumo en el restaurante.

Pese a que el "Mero Loco" intentó negar que el "Loco" Vargas haya demorado en pagar, el programa 'Magaly TV La Firme' mostró las declaraciones de Cecilia Segovia, administradora del restaurante, con el diario La Karibeña.

"Me debía como 7 mil, cerca de 8 mil soles [...] al comienzo como que no quería pagarla, me tuve que ir a parar a su casa a decirle p..." se le escucha decir.

Según Segovia, mientras Juan Manuel Vargas jugaba en Europa pagaba todas sus deudas, pero cuando regresó al Perú comenzaron los problemas: "Siempre que él venía de Europa tenía esas cuentas conmigo de 4 mil, 5 mil, pero me las pagaba. Eso generó que yo le dé más crédito, hasta que después parece que ya dejó de jugar en Europa. Se le complicó pagar tanto, me hizo sufrir, meses, o sea, de 5 a 6 meses".

Incluso, el "Loco" Vargas habría menospreciado al restaurante del "Mero Loco": "Un día para no pagarme me dijo 'ni que yo haya comido en Cala, en Rafael. No, le dije, no has comido en Cala ni en Rafael, pero yo he creído en tu palabra y te he estado brindando cuenta abierta".

La administradora afirmó que, tras pararse en la puerta de su casa, el ex futbolista accedió a pagar la deuda.

Recordemos que el "Loco" Vargas está en el ojo de la tormenta tras las especulaciones de que se sentará en el sillón rojo de "El valor de la verdad". En un principio, se especuló que estaba pidiendo hasta 150 mil soles, según el maquillador Carlos Cacho.

