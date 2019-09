Adamari López reveló que sufrió una terrible adicción y tuvo que realizarse un tratamiento para superarla.

En entrevista con Telemundo Lifestyle, la presentadora de televisión contó que fue adicta al azúcar, especialmente de consumirla a través de gaseosas.

“El tomar refrescos o el tomar azúcar es algo que cada vez te da más deseos de consumir más y más. Te da una energía de repente que después vuelves a perder y tienes que volver a consumir más para poder volver a tener esa energía. Eso es una adicción en el cuerpo. Cuando no podemos dejar algo que nosotros deseamos y sabemos además que nos está haciendo daños somos adictos aunque la palabra suene muy fuerte”, explicó Adamari López.

En ese sentido, Adamari López se sometió a un tratamiento que, según ella, fue para mejorar su calidad de vida y no necesariamente para adelgazar.

“Yo me hice el tratamiento. No sabía bien a lo que me iba a enfrentar. Pensaba que me iban a meter como en una cápsula o que iba a ver luces de colores, no entendía bien. Y lo que sí iba con el deseo de dejar de consumir azúcar o dejar de consumir refrescos porque entendía que tenía una adicción muy grande y que no podía dejarla”, manifestó la conductora de “Un nuevo día”.

Lo que más le preocupaba a Adamari López era estar saludable por su pequeña hija: “Si con eso viene una ganancia de que bajo de peso buenísimo. Sé que los refrescos no son nada saludables y yo necesitaba un beneficio para poder durar muchos años de manera correcta”.