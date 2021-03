La presentadora Adamari López sorprendió al recordar su divorcio de Luis Fonsi a más de diez años del anuncio de su separación. Todo ocurrió durante una entrevista con la periodista María Celeste Arrarás, quien le preguntó a la actriz cómo enfrentó este proceso en medio de su recuperación del cáncer de seno.

“En esos momentos yo lo que quería era ocultarme cosas a mí misma para no dejar que me dolieran. Me agarré mucho de papá Dios, de mi familia, que siempre ha estado a mi lado, y en un momento dado también tuve que visitar un psicólogo”, explicó Adamari López.

Según la presentadora de Telemundo, había guardado todo su dolor hasta que comprendió que necesitaba ayuda: “Todas esas cosas que yo quería guardar para no hablármelas a mí misma y para no enfrentarlas me estaban afectando y si no las sacaba y si no me liberaba de eso yo entendía que no iba a poder sobrepasarlo aún cuando yo era una persona que no creía en ir a un psicólogo”.

“Yo pensaba que eso era como algo más drástico, que yo podía resolver mis propios problemas, que yo con la gente que tenía alrededor me sentía en confianza para hablar lo suficiente como para poder sacar todo ese dolor que tenía y la verdad es que no fue así”.

Asimismo, Adamari López afirmó que tuvo que aprender a “soltar” la relación con Luis Fonsi porque él no hizo las cosas con intención de dañarla.

“Uno tiene que soltar y dejar ese rencor, ese dolor y más sabiendo que la persona a lo mejor que estuvo involucrada no hizo nada con a lo mejor el mal deseo de hacerme daño, pero al yo guardarlo tanto a lo mejor no me dejaba ver las cosas con claridad. Hay cosas que pasan que la otra persona tampoco quiere y que no hay que obligar, entonces ya se deja ir y se abren los brazos para todas esas cosas nuevas y maravillosas que uno puede recibir de la vida”, explicó.

La actriz también se mostró orgullosa por todo lo que ha logrado tras superar su divorcio y su enfermedad, pues pudo volverse a enamorar y cumplir su sueño de ser madre:

“Hoy día me doy cuenta ya muchos años atrás me veo tan feliz, tan realizada y con tantas cosas que yo deseaba en esa vida cumplidas en otra y de una manera mejor pues digo son experiencias que uno tiene que pasar, que uno tiene que enfrentar para poder crecer, para poder madurar y para poder seguir adelante y hoy tengo la dicha de poder tener la familia que deseé con una hija que había luchado, que había querido y que no se dio en el momento en que yo quería, sino en el que Dios decidió que era correcto para mí”.

