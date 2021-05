Durante el programa “Hoy día”, de Telemundo, Adamari López se quebró en vivo al hablar por primera vez de su separación de Toni Costa.

Entre lágrimas, Adamari López indicó que fue su decisión: “He decidido hacer esto porque precisamente es un tema difícil de conversar y por el respeto que le tengo a Alaia y a esa relación de padres que nos va a unir por siempre”.

De acuerdo a la exesposa de Luis Fonsi, la decisión fue analizada y su prioridad fue el bienestar de su hija Alaia.

“He decidido hacer esto porque precisamente es un tema difícil de conversar y por el respeto que le tengo a Alaia y a esa relación de padres que nos va a unir por siempre. Yo prefiero y quiero que ustedes que son mi familia de “Hoy día”, sepa que mi decisión ha sido una que he pensado, he analizado y dentro de este enfoque de cuidarme y de valorarme, pues he encontrado la importancia de poner en primer lugar, ante todas las cosas, el bienestar de mi familia, y esta es la decisión que he tomado”, explicó.

La conductora señaló que es una “mujer fuerte y valiente”, pero en este proceso buscó ayuda psicológica: “Sí, no es la primera vez que busco ayuda y hemos estado buscando esa ayuda como herramienta para precisamente tomar esta determinación y en este momento entendemos que es lo correcto y es el momento de continuar nuestras vidas separados”.

Adamari López admitió que la separación ocurrió en medio de su proceso de adoptar un estilo de vida más saludable:

“Para uno ser una buena mamá y ser mamás ejemplares y que podamos darles lo mejor, también tenemos que mantenernos, cuidarnos y enfocarnos en nosotras. Ha sido un tiempo ya viviendo este estilo de vida saludable donde he aprendido a quererme, a amarme, a respetarme, a valorarme y a ser una prioridad (...) Hoy más que nunca les pido oraciones para nuestra familia, para mí, para nuestra hija”.

TE PUEDE INTERESAR