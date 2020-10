Adele se habría dado una nueva oportunidad en el amor. Según informó la revista People, la cantante está saliendo con el rapero Brit Skepta, de 38 años, a quien conoce desde hace varios años.

Una fuente de la revista estadounidense reveló que en los últimos meses las cosas entre Adele y Skepta “se han ido calentando”. “Ellos frecuentan mismos círculos en Londres, y ella se está divirtiendo”, añadió el informante a la publicación.

La cercanía entre los artistas no es nueva, pues se conocen desde años atrás. Tanto Adele como Skepta -cuyo nombre real es Joseph Junior Adenuga Jr.- son originarios de Tottenham, un barrio ubicado al norte de Londres.

“Adele me envía mensajes de texto todo el tiempo y me mantiene bajo control. Me habla de cómo van las cosas”, dijo Skepta en una entrevista de 2016 con el Evening Standard.

Según la fuente de People, desde que Adele solicitó el divorcio a su esposo Simon Konecki −en septiembre de 2019 después de siete años juntos−, se ha mostrado “mucho más sociable y se ha abierto un poco”.

El fin de semana pasado, la cantante británica mostró sus habilidades cómicas al presentarse por primera vez como anfitriona de “Saturday Night Live" donde participó en varios de los sketch.

La fuente de People también se refirió a la posible nueva música de Adele. “Ha habido grandes desafíos en su vida y en el mundo. Ella está trabajando para solucionar todo eso y lo presentará cuando esté lista”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

La vida de Selena llega a Netflix

La vida de Selena llega a Netflix