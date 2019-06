Adolfo Aguilar: "Agradezco pertenecer al programa número uno de los sábados"

Adolfo Aguilar sorprendió con su salida como conductor de 'Yo soy', alegando que deseaba concentrarse en su productora. Sin embargo, meses después apareció como jurado en 'El artista del año', debido a que el formato le permitía continuar con sus actividades y a la vez aparecer en televisión.

A solo días de terminar el programa de Gisela Valcárcel, Adolfo Aguilar aseguró que "nunca pensó que se podía sentir más que feliz" durante todos los shows en vivo al que asistió como jurado. Incluso, comentó que se siente agradecido de permanecer al programa número uno de la televisión.

"Nunca pensé que se podía ser más feliz. Estoy absolutamente feliz con El artista del año, me la paso muy bien, me divierto, no tengo presiones ni el peso del programa sobre mis hombres, lo cual me permite concentrarme solo en los participantes. Me siento agradecido, no solo porque es el programa número uno de los sábados, sino porque trabajar y poder ver a Gisela (Valcárcel) desarrollarse todas las noches como conductora es maravilloso, y mis compañeros son sensacionales", dijo.

Pero también te han caído críticas, ¿te molesta?

Me encantan las críticas, disfruto mucho porque si son constructivas, las utilizo para mejorar, y si son negativas, las utilizo para no hacer las cosas que le puede molestar a la gente. No me molestan los comentarios, sean buenos o malos, me da gusto que la gente me tenga en cuenta, como ya dicen, "bien o mal, procura que siempre hablen".

¿Es cierto que estarías en un nuevo programa de GV Producciones?

Sé que hay un nuevo proyecto de GV Producciones pero no sé más, habría que evaluarlo. Salí de la televisión el año pasado porque no me daba el tiempo de trabajar todos los días y quería dedicarme un poco más a mi productora, cosa que sí me ha permitido El artista del año; pero yo nunca digo que no si el proyecto es bonito, si vale la pena, si se siente bien... repito, habría que evaluarlo.

¿En qué proyectos estás ahora?

Estoy por lanzar una película, este septiembre, "Papá por tres", una comedia que te llega al corazón. Y también estoy escribiendo otra película que se llama "Quédate", que es un melodrama de comedia. Y luego estoy produciendo "No me digas solterona 2".

Sentimentalmente hablando, ¿cómo te sientes?

Feliz. Sentimentalmente hablando estoy en el mejor momento de mi vida porque estoy solo. Estoy solo y estoy feliz, porque cuando tengo ganas me llevo al cine, cuando tengo ganas me llevo a comer, me regalo cosas... Estoy disfrutando de mí, de mi soledad y de mi espacio. Y no tengo ganas de salir de este estado por el momento.