Marisol Mayta

Adolfo Aguilar no fue ajeno a la queja que hizo el cómico Edwin Sierra quien contó que su película "Mi novia es él" no fue exhibida en las salas de cine de un conocido centro comercial pues él era cholo y la película no era para su target.

Ante esto, Adolfo Aguilar dijo no creer que haya discriminación. Adolfo Aguilar también adelantó que se viene el rodaje de “No me digas solterona 2”, “Mundo gordo”, “La peor de mis bodas 3” y “Quédate”.

Tú has sentido apoyo de las salas, te lo pregunto porque Edwin Sierra se quejó de que hubo discriminación por sus películas

Claro, yo siento apoyo de las salas creo que sí, pero hay que tener en cuenta un detalle y espero que me tomen al pie de la letra lo que voy a decir. Lo que nosotros hacemos es un negocio, mi negocio es producir una película y hacerla, el negocio del cine es exhibirla, si la película tiene millones de espectadores la mantengo en cartelera, si la película no tiene la cantidad de espectadores que uno espera entonces le voy a quitar la cantidad de salas de espera o la voy a sacar en cartelera porque como exhibirlo me demanda gasto entonces punto aparte, dicho esto creo que las salas de cine si apoyan, pero solamente que las películas nacionales además de estar bien hechas tiene que estar apoyadas en un buen sistema de marketing, una buena promoción de publicidad, prensa, un buen guion. Entonces respondiendo a tu pregunta yo creo que sí, pero a lo mejor nos faltó algo ahí, de seguro faltó algo como productores

¿No crees que haya discriminación?

No, yo no creo que haya discriminación

Edwin dijo que tuvo problemas con el centro comercial…

Pero el centro comercial no tiene nada que ver con las salas de cine, el centro comercial es el centro comercial y las salas de cine las salas de cine entonces si tiene un problema con el centro comercial ahí si no sé. Lo que si te digo es que las salas de cine no discriminan y por eso podemos ver las películas que vemos, creo que las películas peruanas de alguna u otra manera están en cartelera, no creo que haya discriminación por ese lado

Pero hace poco Fabricio Aguilar se quejó porque su película “Norte” había sido sacada en una semana...

Sí, pero la pusieron en cartelera lo entiendes, probablemente faltó un poco de apoyo, eso no lo sé honestamente pero estuvo en cartelera. Yo he tenido películas que estuvo dos días en carteleras y, ¿viste que me quejé?, pues no, ya pues

¿Cuándo vuelves a la tv?

Bueno dice la teoría porque no está en mis manos, o sea yo te puedo decir las películas que voy hacer y están en mi poder este año, pero en la televisión no hago, a mí me llaman para hacerla. Tengo una propuesta para un programa antes de fin de año, parece que esta interesante, esta bonita, vamos a ver si esto cuaja, si se da.

¿Es un reality?

El mismo corte de reality creo que es, pero no sé exactamente como va ser porque solo me lo han propuesto y no me han dado los pormenores