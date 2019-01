Adolfo Aguilar revela que ya no será el presentador de 'Yo soy' (VÍDEO)

Adolfo Aguilar llegó a las instalaciones de diario Ojo para contar sobre sus nuevos proyectos como director y productor de cine. Sin embargo, lo que sorprendió es que el conductor decidió no estar más en la televisión, durante el 2019.

"En la televisión todavía estoy tranquilo, he decidido no estar por el momento, vamos a ver qué pasa más adelante", fue lo primero que dijo. Para luego indicar que se dedicará más al cine. "Quiero dedicarme un poco más al cine porque lo amerita. El cine merece un poco más de tiempo y podría ser bien trabajado, de una perspectiva más interesada", señaló.

No seguirá en 'Yo soy'

El presentador de TV también aseguró que no seguirá en 'Yo soy', pero que el programa podría continuar sin él. "Yo no voy (en'Yo soy'), pero el programa podría ir. Es un lindo programa que no debería desaparecer, entonces porque no está el presentador, no quiere decir que no esté 'Yo soy'".

Incluso, hace algunas semanas, Adolfo Aguilar se despidió del formato de imitación a través de su cuenta de Instagram. "Gracias #yosoy por tanto. A todo el equipo completo (no los nombro para no olvidar) @latina.pe @rayoenlabotella @maricarmenmarins @katiapalmam17 @ricardomoranvargas @karenschwarzespinoza @magdyelugaz @suumbert", colocó en redes sociales.

Por último, invitó a que vean 'La peor de mis bodas', que aún continúa en algunos cines de Lima y de provincias. "Estamos en postproducción de 'No más novias', y preproducción y producción de cinco películas más. Vamos a hacer un montón de cosas y 'La peor de mis bodas' todavía sigue en los cines, así que los invito a que vayan a verla".

