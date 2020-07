El actor y productor de cine, Adolfo Aguilar contó a sus seguidores en Instagram, que debido a la pandemia del nuevo coronavirus se frustró varios proyectos cinematográficos que él pensaba realizar este año.

“He tenido proyectos frustrados. El primero es ‘No me digas solterona 2′, que se estrenaba el 2 de abril, ahora tendremos que estrenar el próximo año. Y luego tengo más proyectos. Hemos trabajado mucho, escribiendo y generando mucho contenido para todo tipo de plataformas… Vamos a esperar que se reactive la situación”, señaló el ex conductor del reality de imitación ‘Yo soy’.

Adolfo detalló que durante la cuarentena ha estado escribiendo, supervisando rodajes de forma remota, produciendo protocolos de salubridad para iniciar los rodajes de las películas pendientes.

Con el objetivo de ayudar a las empresas a reactivarse, Aguilar los invitó a enviarle productos para que él pueda publicitarlos porque: “todos tenemos que darnos la mano, unos a otros. No es fácil lo que estamos viviendo. Ninguna empresa la está pasando bien, sobre todo el área cinematográfica, yo sobre todo. Así que podemos ir trabajando. Yo estoy trabajando de esa manera”, puntualizó.

También contó que está trabajando con el Ministerio de Relaciones Exteriores con el fin de conseguir donativos para la gente más necesitada de Iquitos, en el programa ‘Cadenas de solidaridad'. E instó a ayudar a todos los que lo necesiten en esta época de crisis económica.

Adolfo Aguilar es uno de los fundadores de la productora Big Bang Films, con la que ha producido cintas como El buen Pedro, Quizás mañana, Loco cielo de abril, Japy Ending, La peor de mis bodas y No me digas solterona.