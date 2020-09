Adolfo Aguilar señala que esta pandemia del Coronavirus le ha hecho replantear su vida y ver las cosas de una manera distinta. El actor sostuvo que pese a esta situación que pasamos debemos ver la vida de manera positiva. De otro lado, no cree que el cine vaya a desaparecer y menos a que la industria se estanque, pues habrá formas para salir adelante.

¿En qué proyectos estás ahora?

Acabo de terminar un proyecto, una mezcla de teatro y cine, un thriller de suspenso, con Pancho Cabrera, que sale de manera virtual la primera semana de octubre. Mi personaje es muy dramático, nada de comedia, que es a lo que estoy acostumbrado, y por eso me gusta mucho, es la primera vez que hago un personaje así. La verdad, estoy muy contento de regresar a la actuación.

¿Y cómo va tu productora cinematográfica?

Con Big Bang, gracias a Dios, todo parece ir “viento en popa”, las cosas se están reactivando, tenemos pensado, para el próximo año, estrenar “No me digas solterona 2”, terminar “Mundo gordo” y rodar “La peor de las bodas 3”, entre otros proyectos más. Yo no creo que el cine vaya a morir, creo que el cine va a volver más pronto de lo que se pensaba, tengo una gran corazonada. En todo caso, creo que, si algo sucediera, el cine va a evolucionar, así como todos nosotros hemos evolucionado para poder avanzar en esta pandemia.

¿Al inicio te asustó la situación que estamos viviendo?

Primero me asusté mucho, pero esta pandemia ha creado un Adolfo más positivo y más seguro de sí mismo. De mis miedos nacieron el trabajo y los resultados para poder seguir avanzando y pensar en el futuro de la actuación, el teatro y el cine. Sin duda, esto nos hizo evolucionar de una manera positiva.

¿Qué más te enseñó la pandemia?

Aprendí que tenemos que entender que, no podemos cambiar el pasado y no tenemos control sobre el futuro, entonces, lo que vivimos, literal, es el presente. Nosotros podemos organizarnos para el futuro, pero lo que vivimos, en realidad, es el presente, el día a día es lo más importante, un día a la vez, y tenemos que agradecer por eso y seguir trabajando. Hoy estamos y mañana, quizá ya no.

¿Y regresas a la televisión?

Actualmente tengo algunas propuestas interesantes para hacer televisión, se trata de algo nuevo, y las estoy evaluando con mucho cariño y cuidado para que, de ser el caso, todo salga muy bien. La televisión es parte de mi vida, es otra de mis grandes pasiones.