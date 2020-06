Mayra Couto sigue siendo motivo de crpitica tras haberse burlado del donativo de 35 respiradores por parte del Papa Francisco. Esta vez fue Adolfo Bolívar fue una de las personas que decidió hacerle una dura crítica. “Para algunos era mucho, puede ser. Para otros era poco, puede ser. Que probablemente puede ser, a nada. La idea es ayudar”, señaló.

“La idea es que, donde quien lo done, sea Maradona, David Beckham, Marc Anthony, Luisito Suárez, la cosa es que se aplaude cuando alguien tiene la intención de donar. Puede de repente donar 10 veces, puede ser. Pero al menos hay una donación”, añadió.

Al hablar de los comentarios de la actriz de AFHS sobre el tema Bolívar sorprendió al pedirle que “cierre el pico” pues ella no está brindando ninguna solución, solo críticas que generarían según él más problemas.

JALÓN DE OREJAS

“Refiriéndonos solamente al ‘jajaja’, no es momento porque si yo no estoy ayudando, mejor cierro el pico. Si no eres parte de la solución, no seas parte del problema”, le recomendó a la artista.

“Para los familiares, para la gente que espera desesperadamente un respirador, un auxilio, un ventilador para poder salvarse de la muerte, ese ‘jajaja’… Yo entiendo su ‘pudo ser más’ por el dinero, pero todo tiene un momento y todo tiene lugar. Es como un chiste en un velorio, no es pues”, finalizó.