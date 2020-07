Tras los comentarios de Sol Carreño de que los niños retornen a los colegios al término del aislamiento social, ha sido duramente criticada en redes y su colega Adolfo Bolívar, no dudó en opinar al respecto. Durante la última edición de su programa en Radio Capital, el locutor aseguró que le tiene un gran respeto a la conductora de “Cuarto Poder”, pero no dudó en tildarla de “irresponsable” por lo que pidió.

“La verdad, no sabíamos que nuestra colega periodista, a quien respetamos mucho, era infectóloga, era médico, porque realmente para lanzar una aseveración o estar a favor de que los niños regresen a clase físicamente, presencialmente, es realmente un poco irresponsable”, dijo.

NO LA APOYA

“Es altamente irresponsable. Esas aseveraciones, esos pedidos, esos deslices, esas ideas, acá hay derecho de expresión, pero esas ideas deberían salir solo de la boca de profesionales. Todos podemos opinar, pero estar a favor de que los niños ahorita regresen a un salón de clase es altamente irresponsable”, añadió.

LE HACE RECORDAR

Al explicarle a Sol Carreño por qué su pedido no procede, Bolívar no tardó en recordarle que “la realidad del país no es solamente movilidades escolares. La realidad del país son niños que tienen que llegar a sus centros de estudios lejanos, en uno dos o hasta tres medios de transporte público, donde estarían a merced de un foco de contagio directo”, indicó.

“Sencillamente hay que ver la realidad de nuestros hospitales. ¿Sabrá realmente cuántas camas UCI pediátricas hay? ¿Se habrá dado cuenta que no todos los niños tienen la facilidad económica de parte de sus padres de ser llevados a en una movilidad? Donde probablemente si se pueda verificar un poco el distanciamiento”, acotó.