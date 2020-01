Adolfo Chuiman se amista con Gisela Valcárcel y deja atrás las diferencias (VIDEO)

El popular actor Adolfo Chuiman dejó atrás las diferencias que alguna vez tuvo con Gisela Valcárcel.

Ambos se unieron para promocionar el show “Voces de Navidad”, que reunirá a 21 artistas nacionales e internacionales en el Estadio Nacional, el próximo 21 de diciembre.

“Había sido un malentendido, nada más. Nunca me peleé en realidad, pero las cosas se dieron y como nos separamos de canal.... pero después, todo normal”, expresó Adolfo Chuiman.

“Con Gisela guardo muy buenos recuerdos cuando estuvimos en Risas y Salsa, una vez hicimos el musical Wear the World y me tocó dirigirla. Gisela hizo de Cindy Lauper y yo Bruce Springsteen. No sé aún que haremos en este concierto ahora”, comentó el popular “Peter” de “Al Fondo Hay Sitio”.









Gisela Valcárcel hizo este ráting con sus "Reyes del Show"

Magaly Medina: vidente le pronostica lo peor a pocos días de su matrimonio

Gisela Valcárcel dice esto de la boda de su “comadre” Magaly Medina