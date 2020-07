Las nuevas generaciones lo recuerdan por su emblemático papel de Peter Mckay, en la exitosa teleserie “Al fondo hay sitio”, pero el actor Adolfo Chuiman tiene una larga trayectoria no solo en la televisión peruana, sino fundamentalmente en el teatro, donde siempre estuvo alejado de la comedia y más cerca del drama.

Antes de ‘Risas y salsa’ lo suyo eran las tablas...

Y me llamaban de todos los programas, pero yo no iba a los canales, por un principio de amor al teatro. Una vez el gran actor español Pepe Vilar me dijo que hacer reír es más difícil que hacer llorar, por la respuesta del público: si haces un chiste y el público no se ríe, perdiste.

¿Allí decidió apostar por el humor?

El hecho es que fue Pepe quien tuvo la culpa, Me citó con engaños al canal, me dice ‘voy a estar por la parte de atrás de Panamericana, tengo que conversar con unos amigos. Al día siguiente, cuando llegué, prácticamente me agarraron del pescuezo y me dijeron: ‘de aquí no sales hasta que firmes’. Me subieron al sexto piso y me hicieron firmar mi primer contrato. Era para Risas y Salsa.

Ha cambiado mucho el panorama desde entonces...

Faltan comediantes. En Estados Unidos los mejores pagados son ellos, los que dominan el drama y la comedia. En el escenario peruano hay muy pocos, y te lo puedo decir porque he sido profesor de teatro durante más de 18 años.

¿En ‘Taxista rara’ empieza su largo ‘romance’ laboral en televisión con su amigo Efraín Aguilar?

Pero nosotros ya éramos muy cercanos desde antes, enseñábamos teatro, y todavía tenemos dos proyectos en mente que son muy buenos. ‘Taxista rara’ fue un golazo y duraba sólo media hora, pero ahí estuvo el germen para ‘Mil oficios’.

Fue exitosa pero solo duró cuatro años...

‘Mil oficios’ era para que dure más, sino que ahí hubo problemas en el canal,fue una cosa a nivel de los dueños. De ahí cuando se tranquiliza todo, volvimos (en América TV) con ‘Así es la vida’, y luego ya vino ‘Al fondo hay sitio’.

Que fue la serie más exitosa que hizo en televisión...

Hasta ahora sigue siendo la serie de más rating y éxito. Llegamos a hacer 54 puntos cuando mataron a ‘Peter’, los guionistas tuvieron que revivirlo, pero eso ya es otra historia.

¿Duró más de lo que se pensaba?

Y tenía para dos años más, tranquilamente. Lo que pasa que se mudaron a los estudios de Pachacamac y por eso tuvimos que hacer ‘De vuelta al barrio’.

Y esta serie está en espera por la pandemia...

Ya está todo arreglado, lo que pasa que es peligroso por el contagio, hay que esperar que baje un poco. A mí el encierro ya me está volviendo loco, ya no sé ni quién soy, jajaja.

¿Qué piensa de la polémica entre Andrés Wiese y Mayra Couto?

Con Andrés hemos compartido cameríno durante ocho años, casi todos los días. Cuando me enteré de eso, conversé con él, las lágrimas se le salían, me decía: ‘Adolfo, me han destrozado’. Personalmente, puedo decir que nunca le vi algo malo, los demás eran palomillas, pero él era muy tranquilo.

¿Entonces le sorprendió la denuncia de Mayra?

Yo no sé, es una incógnita para mí, y no sé para qué revivir algo después de tiempo. Yo me quedé un poco estático y sorprendido. Ella también me parece una buena muchacha, nunca le vi nada malo tampoco. Por eso me sorprendí con esa noticia.

¿No se anima a hacer su película?

Para hacer una buena película hay que tener excelente dirección, actoral y de fotografía, sino mejor no la hagas. En esta cuarentena me habrán llamado unos 20 amigos para contar mi vida en la televisión y el teatro. Pero todavía no me convencen.