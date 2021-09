La artista mexicana Adriana Fonseca se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida, tal como se puede ver en sus redes sociales. Además de ser actriz, trabaja como creadora de contenido y está felizmente casada, pero no todo el tiempo se sintió así. Recientemente, la mujer de 42 años abrió su corazón al mundo y reveló un fuerte episodio que le tocó vivir hace varios años.

Fonseca sin duda ha atravesado un turbulento camino para lograr encontrar la paz que siente hoy en día; y es que en el programa televisivo de Imagen TV “Sale el Sol” contó la vez que perdió a un hijo y cómo la primera actriz Victoria Ruffo le ayudó a salir del hoyo en el que estaba sumergida por una relación altamente tóxica que la estaba matando por dentro.

Los millones de seguidores de la protagonista de “Corazón Valiente” quedaron impactados con las fuertes revelaciones que dio en la entrevista y no dudaron en brindarle palabras de aliento a través de las redes sociales. A continuación conoce todos los detalles de esta historia.

LA ETAPA OSCURA DE ADRIANA FONSECA

Antes de iniciar una relación estable y sana con su manager y productor, Iker Calderón, la veracruzana vivió algunos romances que la afectaron duramente durante varios años.

“Si me tocó vivir relaciones, unas con patanes y otras con manipuladores o personas tóxicas. En alguna de esas relaciones pagué un precio muy, muy alto; creo que no podría entrar en detalles porque es algo muy fuerte”, reveló Fonseca al programa mexicano.

VICTORIA RUFFO FUE SU SALVADORA

La actriz también contó cómo fue que Ruffo la salvó de continuar en el círculo vicioso de una relación excesivamente nociva que la tenía viviendo un calvario y que de continuar, podría haberle causado la muerte:

“Victoria Ruffo, que la amo y la adoro, me sacó del hoyo cuando estaba entre que terminaba y no con esta relación mega tóxica. Ella me dijo ‘este hombre te va a matar’. Y sí, si hubiera seguido en esa relación, algo peor de lo que me pasó me hubiera pasado”.

FONSECA DENUNCIA LOS FEMINICIDIOS

Como alguien que vivió malas experiencias en sus noviazgos, a la actriz no le es indiferente la alta tasa de feminicidios que hay en su país. Ella sabe lo difícil que es para una mujer poder salir de una relación abusiva, por lo que entiende a la perfección el temor que estas personas pueden llegar a sentir:

“En esos momentos es muy, muy difícil darte cuenta que la otra persona te está manipulando, que está mal, que es tóxica y que tú vales. Si sucedió esto, mala suerte. No es tu culpa, es algo que desgraciadamente pasó. Para mí es increíble que existan esta cantidad de feminicidios, que México sea uno de los países que encabezan la lista. La verdad, también he tenido miedo”.

Así mismo, reveló que le causaba temor caminar por la noches en la ciudad que la vio nacer, donde estuvo de visita algunos meses atrás: “El pasado noviembre, diciembre estuve en México, en Veracruz, de donde soy, y Veracruz es uno de los lugares más altos de feminicidios y, a veces, me daba miedo caminar en la calle, a veces me daba miedo caminar de noche”.