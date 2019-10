La conductora del programa Combinado, Adriana Quevedo, se mostró más feliz que nunca al revelar que se encuentra en la dulce espera de su primer bebé, fruto de su matrimonio con su esposo Nahuel.

Adriana Quevedo ya tiene 3 meses y medio de gestación pero ella no lo reveló pues quería contárselo personalmente a su mamá que radica en España, antes de anunciarlo a todos sus fans.

Por ello, Adriana Quevedo escondió su barriguita y sobrellevó los mareos y náuseas propios de los primeros meses del embarazo.

¿Cómo te encuentras?

Adriana: Contenta y poco más relajada después de estar escondiendo, tratando de que nadie se dé cuenta. Ha sido bien difícil por el programa, hacer el proceso en vivo con el programa todos los días es complicado, las náuseas, vómitos que no sean acá, es bien, bien complicado, pero ya soltamos, ya está todo.

¿Cuántos meses?

Adriana: Tres meses y medio

¿Por qué no querías que se sepa?

Adriana: Porque mi mamá llegaba recién de Madrid, entonces dije que venga y le cuento, por teléfono no me parecía la mejor opción.

¿Qué quieres que sea?

Adriana: Lo que venga

Nahuel: La verdad que estamos tan contentos que lo que venga estaremos muy felices

Es un bebé muy esperado...

Adriana: Ha sido mucho tiempo de espera, bastante sufrimiento a veces y estamos súper felices de dar esta noticia, compartirla con la gente que nos sigue, que también hemos estado esperando esta noticia.

Nahuel: La verdad que siempre lo estábamos buscando, siempre nos hacían la pregunta, ¿cuándo serán padres?, y siempre contestábamos que lo estamos buscando y ya son varios años de lucha, de insistir y siempre nos escribía mucha gente que pasaba por el mismo proceso. Me quedó grabado una frase que lo leí en la clínica y que siempre le digo es que “tus sueños sean más grandes que tus miedos”, que el secreto es seguir. Esto sirve a lo mejor de ejemplo para las personas que sigan.

Justamente por ese lado iba mi pregunta porque este tema de la maternidad es un tema tan personal, que te sacó lágrimas, ¿Qué consejos le das a esas personas?

Adriana: Por eso justamente cometí una infidencia al contar lo que nos pasó el año pasado y el contarlo fue justamente por todas estas mujeres que sabía que estaba buscando un bebe con tratamiento y todo lo que sea posible, y que me contaban que no pueden entonces era un acompáñanos todas, pero ahora yo poder decir que si se puede, que le llegue esto a todas las mujeres, que sigan en esa lucha de ser mamá, los bajones son horribles, quieres tirar la toalla, no puedes, no lo vas a lograr, pero hay que seguir.

Adriana Quevedo comparte su rutina de belleza - 1

¿Cuántos años buscaste el bebé?

Adriana: Seis, pero es tedioso porque es emocionalmente te agota, agota la relación de parejas, económicamente es terrible porque es carísimo entonces afecta en todos los sentidos.

Nahuel: nosotras quisimos ser papá desde que nos casamos.

Adriana Quevedo habla de su experiencia de viaje por Argentina - 1

¿Pensaron en tirar la toalla?

Sí

¿Pensaron en adoptar?

Adriana: También, pero es otra opción que no se puede descartar. Si alguien está en la lucha de ser padres y no puede, pues ser madre también es cuidar, criar. La posibilidad de la opción no está descartada, tampoco la descartamos nosotros.

¿Algunos optan por vientre de alquiler?

Adriana: Sí, yo no juzgo a las personas que quieran ser padre con sus métodos, hay personas que dicen tiene que salir de mí, pero si la idea principal es ser una familia, pues como sea tiene que ser

¿Estás en etapa de riesgo?

Adriana: Los primeros meses son complicados y yo ya los pasé, nadie se ha dado cuenta. Lo que hemos hecho porque lo hice con mi equipo es maratónico, estar en mi casa es otra cosa

¿Qué ha sido lo más difícil?

Adriana: Esconder la panza, buscar ropa que no se vea y las náuseas. Todavía no se han ido las náuseas.

¿Antojos?

Nahuel: Todavía no, pero ahorita se las acaba de agarrar con las uvas que las tengo que ir a buscar, por ahora está tranquila

¿Vas a seguir trabajando?

Adriana: Sí, claro, vamos a seguir. Está programado para marzo entonces mientras más nos acerquemos el medico nos dirá la fecha de reposo

¿Nombres?

Adriana: En vedad tenemos hombres de mujeres, pero todavía estamos ahí en debates

¿Cómo les va cambiado pañales?

Adriana: Yo soy hermana mayor, yo le llevo a mi hermana ocho años y le he cambiado los pañales, le he sacado cuando

Nahuel: Yo si lavo en casa así que no hay problemas.