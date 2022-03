AFHS: Efraín Aguilar festeja los 37.1 puntos de la serie tras su estreno [VIDEO]

Efraín Aguilar, productor de ‘Al Fondo Hay Sitio’ tomó con alegría, pero sin aires triunfalistas el rating de 37 puntos que logró la teleserie, teniendo picos de 42.

"Estamos felices, esto no es mi logro sino de todo un equipo de trabajo. No pretendo tener esta cifra todos los días, seguro bajará. Pero espero que la prensa no diga nada cuando tengamos 30 y saque titulares diciendo que bajamos de rating", señaló Efraín Aguilar.

Consultado por el diario Ojo, si este puntaje logrado es un aviso de que la teleserie tendrá más temporadas, dijo que "es muy prematuro. Siempre tomamos decisiones en el mes de agosto, pero la última palabra la tiene el público", indicó.

Respecto a si a él particularmente le gustaría que 'Al Fondo Hay Sitio' nunca acabe, respondió: "Así lo espero. Ojalá se cumplan los deseos de Yvonne (Fraysinett), que dijo que va durar 11 años. Recordemos que Risas y Salsa estuvo al aire durante 19 años. Yo trabajé ahí 3 años, luego hice Mil Oficios. 'Al Fondo Hay Sitio' es el primer programa de producción diaria y es un record en el mundo. Esto no es un éxito que cogimos del extranjero, es un formato que hemos hecho nosotros y no es copia".

De otro lado, Aguilar indicó que si algo tendría que criticar de la serie, esto no lo comparte con la prensa. "Nosotros tenemos una política de autocrítica que lo hacemos todos los lunes, pero forma parte de nuestra privacidad. Yo les diré a mis actores que cosas no me han gustado y así lo hemos hecho durante años", refirió tras revelar que esta producción se sigue viendo en el extranjero. "Nos ven en Bolivia, Ecuador, Uruguay y otros países más y con éxito", añadió.

NOVEDADES DE AFHS

El popular "Betito" contó que al ingreso de la actriz Teddy Guzmán se sumarán posiblemente tres personas más. "Eso depende de lo que planteen los libretistas y a partir de eso podemos buscar quienes podrían ser. ¿Cuál es la situación de Teddy? Ella ha firmado un contrato por seis meses, no por mí, sino porque debe resolver unos temas (personales). Ojalá podamos contar con ella todo el año", sostuvo tras confesar que así como regresó Marco Zunino podrían volver otros.

CHICOS REALITIES

Finalmente, manifestó que no le cierra las puertas a los chicos realities para que puedan ingresar a 'Al Fondo Hay Sitio'. "Hay algunos que han tenido muchas condiciones. He visto a una chica (no quiso decir su nombre) con bastante potencial. Yo le dije que deje de ser modelito y estudie, porque los artistas estamos expuestos a las críticas", acotó.